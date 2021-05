Draumestart frå Hovland på første dag

sport

Trioen Hovland, Lee Westwood og Xander Schauffele starta på hol ti, og Hovland noterte seg for ein birdie allereie på 11. hol, etter par på det første.

Også på det neste par-fem holet, hol 16, noterte Hovland seg for ein birdie etter ein lang putt. Dermed var han to under par etter dei første sju hola, etter par på dei fem andre.

Det gjer at nordmannen ligg på ein delt 3.-plass etter ei god opning. Cameron Triangle leiar åleine på fire under par etter elleve spelte hol.

Fleire store kanonar slit med vindforholda torsdag og er allereie mange slag bak teten.

Det er venta mykje vind òg fredag. Vindkasta er venta å bli sterkast fredag ettermiddag med fart opp mot 30 kilometer i timen. Hovland slår ut 13.47 lokal tid fredag (19.47 norsk tid).

