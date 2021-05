Esa godkjende stimuleringsordning – blir opna for søknader fredag

sport

– Eg er glad for at Esa har godkjent det og at vi straks kan opne for søknader. Dette er med på å gi føreseielegheit og tryggleik for det frivillige, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) i ei pressemelding.

Ordninga som no er godkjend gjeld for perioden 1. januar til 31. august. Det er sett av 1,45 milliardar kroner til ordningar som dekkjer meirkostnader og mindre inntekter det frivillige og idretten har som følgje av koronapandemien.

– Vi håpar at ordninga går raskt gjennom i Esa slik at organisasjonsledda og arrangørane våre kan starte søknadsprosessen raskast mogleg, sa idrettspresident Berit Kjøll då justeringa av stimuleringsordninga vart offentleggjord i slutten av april.

Ho ønskte justeringa velkommen og sa at ho opplevde at det er lytta til innspelet til idretten.

Søknadsskjema blir publisert fredag

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ordninga og vil publisere søknadsskjema og oppdatert informasjon på nettsidene sine i løpet av fredag 21. mai. Søknadene skal behandlast fortløpande, og midlar blir puljevis betalte ut.

For 2021 er det etablert to stimuleringsordningar for idrett og frivillige organisasjonar.

* Ei tilskotsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi, som er retta inn mot toppidretten og omfattar seriespel i øvste divisjon i lagidrettar, og dessutan nest øvste divisjon i fotball for menn, NM i alle idrettar, landskampar, EM og VM, europa- og verdscup og arrangement av liknande status.

* Ei stimuleringsordning for frivilligsektoren (inkluderer òg idrett), der det blir gitt støtte mellom anna til utvikling av nye tilbod til medlemmer og befolkninga, ekstrakostnader til smitteverntiltak eller tilskot til eingongskostnader for å omstille verksemda.

Dekkjer òg inntektsbortfall

Endringane som er godkjende av Esa gjeld den søknadsbaserte delen av ordninga, som no i større grad gir dekning for inntektsbortfall.

Det er framleis høve til å søkje om dekning av meirkostnader, men no blir dekt i større grad òg mindre inntekter. Det er dekningsgrad på 70 prosent ved heilt eller delvis gjennomførte arrangement og aktivitetar, 50 prosent for avlyste arrangement og aktivitet.

Ut over dei 1,45 milliardar som er løyvde for dei åtte første månadene i år, har regjeringa i revidert nasjonalbudsjett foreslått å løyve ytterlegare 370 millionar kroner for september og oktober.

(©NPK)