Gerrard inn i Premier Leagues Hall of Fame

Med dei 120 måla sine på 504 Premier League-kampar slår han følgje med Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard og Dennis Bergkamp, som allereie har teke plass i den gjæve gruppa.

På dei 504 kampane stod Gerrard òg for 92 målgivande pasningar. Han vann prisen for månadens spelar seks gonger. Prisen for årets spelar fekk han aldri med seg, men han vart nummer to i 2001/02, 2008/09 og 2013/14 i løpet av dei 16 åra i Liverpool.

Vinnarvilje, knallharde taklingar og like harde skot var blant det som gjorde han elska av Liverpool-fansen. No har Gerrard ei ny rolle som trenar for den skotske storklubben Rangers, som nyleg sikra seg den første seriemeisterskapen sin på ti år.

I alt 23 namn er plukka ut som moglege kandidatar til nyoppretta «Hall of Fame» i denne omgangen. Det er eit utval ekspertar og dessutan fansen som har stemt fram spelarane som kjem gjennom nålauget.

