Hovland føre storturnering: – Vanskelege vindforhold kan passe meg bra

sport

Vêrprognosane føre turneringa i Sør-Carolina tyder nemleg på at det vil blåse friskt, spesielt under dei to første rundane torsdag og fredag.

– Det kjem litt an på korleis vinden blæs. Det blir ein interessant og tøff test for meg. Eg trur forholda kan passe meg, men ein må ha litt flyt med hopp og sprett, seier Hovland til NTB føre ei av dei fire majorturneringane denne sesongen.

Hovland sjølv har vore i fyr og flamme den siste tida. Nordmannen har to tredjeplassar på rad og vert vurdert som ein av dei heitaste kandidatane til å vinne turneringa.

– Eg føler eg spelar ganske bra for tida. Spelar eg på mitt beste i helga, har eg sjanse til å vinne, men det er veldig mange gode spelarar med. Det er mykje som skal klaffe for å vinne. Ein må ta gode val og «bomme på riktig stad», om ein kan seie det sånn, seier han og ler.

– Veldig kult, og overraskande

Hovland, som er nummer 11 på verdsrankinga, nærmar seg draumen til alle toppspelarar, nemleg å vere blant dei ti beste i verda.

– Å ha ei moglegheit til å vere topp ti så tidleg er veldig kult, og overraskande. Eg hadde håpa å klare det i løpet av karrieren, men eg har hatt ei veldig sterk stigning sidan eg vart proff for to år sidan, så det har gått veldig raskt, seier han.

– Eg føler jo òg at eg ikkje er ferdig enno. Eg gjer små forbetringar heile tida og har eit ønske om å utvikle meg vidare.

Viktig med friveke

Etter tre turneringar på tre veker, var det godt og nødvendig å ta ei friveke, seier han sjølv.

– Det var herleg å kople heilt ut. Det tok på å spele tre veker på rad, så denne veka har eg spelt litt poker, hange med gutane frå laget (collegekameratane frå tida på Oklahoma State University) og teke det veldig med ro, fortel han.

– Det er ikkje sånn at eg står frå soloppgang til solnedgang for å spele golf når eg har fri, men eg brukar litt tid på å justere jernkøllene. Det er eit forbetringspotensial, sjølv om eg spelar bra. Eg jobbar med å bli ein meir komplett jernspelar.

Denne helga er den PGA-meisterskapen. Om berre fire veker er det klart for ei ny majorturnering, US Open, med prestisjetunge The Memorial pressa innimellom.

– Det er mange kule turneringar framover. Det er ingen spesielle eg har blinka meg ut, men speler eg opp mot mitt beste, kan eg hevde meg uansett. Det er så mykje å gle seg til, så eg må berre ta ei veke av gongen, seier Hovland.

Trur på Hovland-siger

Eurosport-kommentator og tidlegare golfproff Marius Thorp trur òg at vindforholda kan vere til fordel for Hovland.

– Han er ikkje ukjend med å spele i vind, og graset på greenane denne turneringa er likt som på dei to han har vunne. Nøkkelen blir å levere med jerna. Han har alle føresetnader for å vere med og kjempe om siger denne veka, seier Thorp.

Det same trur Viasat-kommentator Joakim Mikkelsen.

– Det er mykje som taler for Viktor denne veka. Han kan få betalt for dei sterkaste delane i spelet sitt med tanke på at han er god når det er mykje vind, og at han slår langt. Banen er veldig lang. Vi har all grunn til å vere optimistiske, seier han.

Hovland slår ut 14.22 torsdag og 19.47 fredag.

(©NPK)