Juventus vart cupmeister då publikum var tilbake

sport

Det har vore tomme tribunar i italiensk fotball sidan koronapandemien ramma, men onsdag var det 4.300 tilskodarar på tribunane i Reggio Emilia.

Dejan Kulusevski og Federico Chiesa skåra måla som gav trenar Andrea Pirlo cuptrofeet på 42-årsdagen. Han har fått kritikk etter at rekkja til klubben på ni strake seriegull vart broten, og det så grundig at klubben før siste serierunde er utanfor plassane som gir meisterligaspel, men det har vorte triumf både i den italienske supercupen og i Coppa Italia.

– Det var ein stor kamp mellom to vakre lag som kjempa heilt til slutt. Det var ein finale som levde opp til namnet, og ein stor dag for publikum etter alt som har skjedd denne sesongen, sa Pirlo.

Håpar å få bli

– Eg har veldig lyst til å leie Juventus også neste sesong. Eg synest eg gjorde jobben bra i dag, og eg har lyst til å halde fram. Eg elskar denne klubben.

Han la ikkje skjul på at det har vore ein vanskeleg sesong.

– Sigrar som i dag viskar ikkje ut nedturane, men eg har lært mykje, sa han.

Atalanta-trenar Gian Piero Gasperini må framleis vente på den første tittelen i trenarkarrieren.

– Det er skuffande, men vi er glade for å vere med på dette nivået, og for at vi har kvalifisert oss for meisterligaen for tredje år på rad, sa han.

Buffon-avskjed

Gianluigi Buffon vakta Juventus-målet for siste gong og bidrog sterkt til den sjette cuptittelen sin, 22 år etter at han vann cupen første gong med Parma.

Juventus tok leiinga etter ein halvtime då Kulusevski skåra på pasning frå Weston McKennie. Ruslan Malinovskji utlikna før pause, men Chiesa vart matchvinnar etter veggspel med svenske Kulusevski.

Cristiano Ronaldo skåra ikkje, men han kan no skryte av å ha vunne alle trofé i tre av Europas fem store klubbnasjonar: England, Spania og Italia.

(©NPK)