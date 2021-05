Kane: – Eg treng ein ærleg samtale med Tottenham om framtida

sport

Nyleg melde fleire britiske medium at Kane skal ha gitt klubben beskjed om at han ønskjer å bli seld. Spissen er openbert misnøgd med at Tottenham ikkje har kjempa i toppen av Premier League dei siste to sesongane, noko han òg gir uttrykk for i podkasten Overlap.

– Eg synest definitivt det er ein samtale eg må ha med klubben. Eg ønskjer å spele i dei største kampane og oppleve dei største augneblinkane, seier den engelske landslagskapteinen og held fram:

– Som i denne sesongen; eg ser på Champions League og dei engelske laga som gjer det fantastisk der. Det er dei kampane eg ønskjer å spele.

Styreleiaren i Tottenham har vore beinhard på at det er uaktuelt å selje Kane, som etter dei siste rapportane mellom anna blir kopla til Manchester-klubbane City og United.

– Det er heilt klart eit punkt i karrieren min der eg må reflektere over kvar eg er og ha ein god, ærleg samtale med styreleiaren. Eg håpar at vi kan ha den samtalen, seier Kane.

