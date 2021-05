NRK-kollega: – Alt var kaos

sport

– Alt var kaos, sa Ole Rolfsrud, som var innkalla av NRK som vitne i saka Line Andersen har reist mot arbeidsgivaren sin.

Rolfsrud var kollegaen som vikarierte som programleiar for sjakksendingane i 2019 i Andersens sjukefråvær. Meininga var at han skulle leie tre sendingar, så skulle Andersen komme tilbake og leie dei tre siste sendingane i VM i Fischer-sjakk.

Rolfsrud fortalde om kollegaer som var urolege då Andersen skulle komme tilbake. I forkant av eit redaksjonsmøte vart det strid om ei pressemelding der Andersens namn var utelaten, og dette prega møtet.

Møtet enda med at Andersen kalla kollegaene sine «jævla idiotar», før ho forlét rommet. Dette utvikla seg til ein stor konflikt, som enda med at sportsredaktør Egil Sundvor bestemde at Andersen ikkje skulle inn som programleiar, men blir erstatta av Rolfsrud i dei tre siste sendingane.

– Ein stor byll sprakk, og Egil Sundvor tok leiarskap og gjorde sitt til at ei slik åtferd fekk konsekvensar, og det synest eg var bra, sa Rolfsrud.

NRK-profilen fortalde òg om uro då Andersen skulle komme tilbake til sportsredaksjonen hausten 2020.

Ein annan kollega av Andersen fortalde i vitneforklaringa si at han hadde fått svært negative tilbakemeldingar frå Line Andersen heilt tilbake i 2016, under VM i skiskyting i Holmenkollen.

– Eg var heilt køyrd og sov ikkje om natta, fortalde han.

