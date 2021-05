Tufte og co. ikkje til verdscup – har teke grep som skal gi OL-medalje

sport

Resten av dei i den norske rotroppen er på plass for verdscup på innsjøen Rotsee i helga, blir det opplyst i ei pressemelding.

Då NTB møtte roarane på Årungen før helga, var landslagssjef Johan Flodin klar på at det er mykje å gå på for dobbeltfiraren med Tufte, Martin Helseth, Erik Solbakken og Oscar Helvig.

– Dei har ikkje fått ut potensialet sitt. Dei har meir inne enn dei har vist. Vi skal prøve å løfte dei til medaljenivå, sa Flodin.

Planen var førre veke å prøve ut den nye konstellasjonen i Luzern kommande helg. Vanlegvis har Tufte hatt posisjonen der han kjem sist i mål (stroke) og Solbakken som nummer to i mål. No har dei bytt plass, og kvartetten blir heller heime for å trene på rostadion i Årungen.

Målet er medaljar når leikane set i gang i Tokyo i juli. Dit er det ein veg å gå.

– Målet er å krangle om medaljar. Der er vi ikkje akkurat no. Det er ein jobb som må gjerast, sa Solbakken til NTB.

Dobbeltfiraren stiller i neste konkurranse i verdscupen i Sabaudia i Italia 4. til 6. juni, opplyser Flodin.

Litt usikre

Solbakken avviser at det er krise i den norske båten to månader før OL.

– Eg veit ikkje om eg skal seie villreie, men vi håpar det gir nokre gode svar. Då vi byrja sesongen, trudde vi at den beste kombinasjonen var den vi hadde. Så har vi vorte litt usikre på det. Vi får håpe vi ror med litt meir sjølvtillit og raskare no, sa Solbakken.

– Kva vil endringa gjere?

– Kanskje litt på rytmen i båten. Ein dobbeltfirar går ganske fort. Olaf har vore ein einar i singel i meir eller mindre heile rokarrieren sin. Kanskje han har litt meir singelrytme inne enn det eg har. Vi håpar at eg kanskje kan setje ein litt lettare rytme, sa Solbakken.

På trynet

I Zagreb i månadsskiftet april/mai gjekk det heller ikkje vegen for dobbeltfiraren. Dei enda sist av dei seks båtane i finalen.

– Då fekk vi ein ny på trynet. Vi har litt å finne ut av, men det trur eg vi skal gjere. Vi har mykje kapasitet og kan ro fort, sa Solbakken.

