Andersen nøgd med forliket – får 1,9 millionar kroner

NTB trefte henne på veg ut av advokatkontoret Thommessen rett etter at ho hadde inngått forlik med NRK i den opprivande konflikten som har vore ført for Oslo tingrett.

– Forliket er eg veldig fornøgd med, sa Andersen til NTB.

Andersen var tydeleg letta og glad, og sa at ho no skulle ha det gøy og dra heim for å sjå «Sommerhytta» på TV 2.

– For no har det ikkje vore så gøy på lenge, sa Andersen, som drog av garde på ein elsparkesykkel i solskinet

– Ønskjer Andersen lykke til

Forliket som vart inngått fredag set punktum for ein opprivande arbeidskonflikt og rettsprosess der Andersen hadde saksøkt NRK.

I avtalen får Andersen 12 månaders sluttvederlag frå NRK og får dekt delar av sakskostnadene, til saman 1,9 millionar kroner.

– Vi er fornøgde med å ha komme fram til ein avtale, som vi har jobba med lenge, seier divisjonsdirektør Vibeke Fürst Haugen i NRK.

– Vi ønskjer Line Andersen lykke til vidare, sa Haugen på ein improvisert pressekonferanse utanfor Oslo tingrett.

Møte om forlik

Sportsredaktøren i NRK, Egil Sundvor, sa på pressekonferansen at det torsdag vart innleidd nye samtalar om eit mogleg forlik. Han sa at saka har vore ei belastning for mange medarbeidarar på sporten i NRK.

– Det er fint å bli ferdig no, sa Sundvor.

Saka har gått føre seg sidan tysdag, og fredag skulle vere siste rettsdag.

På tampen av rettsmøtet på torsdag oppmoda administratoren i retten, Helen Andenæs Sekulic, partane om å prøve å komme til ei semje.

Fråteken oppgåver

Line Andersen saksøkte i februar arbeidsgivaren sin for å ha vorte utsett for det ho meinte var ei «usakleg endringsoppseiing» etter å ha vorte fråteken oppgåver som programleiar i 2019 og seinare flytta til ei anna avdeling i NRK.

NRK hevda på si side at Andersen vart fjerna frå sjakksendingane og sett til andre oppgåver på grunn av si «åtferd og påverknad på det psykososiale arbeidsmiljøet i Sporten».

Konflikten kom for alvor til overflata etter at Line Andersen vart fjerna som programleiar for sendingane av VM i Fischer-sjakk hausten 2019. Årsaka var eit dramatisk redaksjonsmøte som enda med at Andersen kalla kollegaene sine «jævla idiotar» og forlét møtet.

Omplassert

Eit forsøk på å løyse konflikten internt har ikkje ført fram, og Andersen vart omplassert til kulturavdelinga i NRK då ho kom tilbake etter sjukmelding hausten 2020. Andersen meinte dette var ei audmjukande degradering og valde å saksøkje arbeidsgivaren sin.

Begge partar har i tre dagar forklarte seg og ført ei rekkje vitnar i saka. Fleire vitne har framheva Andersen som ein profesjonell programleiar med stor fagleg tyngd, medan andre har komme med vitnemål om ein kollega som har oppført seg utilbørleg og hatt ein negativ innverknad på arbeidsmiljøet.

No har partane komme til semje, noko som betyr at saka blir avslutta utan at ho blir teken opp til doms.

