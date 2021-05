Fifa vil vurdere fotball-VM annakvart år

sport

Fredag sa 166 av 188 medlemsland i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) ja til å greie ut moglegheitene for å ha VM annakvart år. Avstemminga vart gjord i samband med Fifas heildigitale kongress.

Sidan oppstarten i 1930 har regelen vore fire år mellom kvar verdsmeisterskap. Tanken om eit kortare intervall har vore lufta av tidlegare Arsenal-manager Arsène Wenger, som i dag jobbar som utviklingssjef i Fifa.

På kongressen var det Saudi-Arabia som la fram forslaget om å undersøkje saka nærare. Det vart vedteke med klar margin.

– Vi trur framtida i fotballen står ved eit avgjerande vegskilje. Alle utfordringane fotballen har stått overfor, har vorte forsterka av pandemien. Det er tid for å undersøkje korleis spelet er strukturert på eit globalt nivå. Vi må vurdere kva som er best for framtida til idretten vår, sa Fifa-president Gianni Infantino frå talarstolen.

