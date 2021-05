Fotballmiljøet reagerer sterkt på nei til breiddeopning: – Heilt urimeleg

sport

Fredag fekk 2. divisjon i herrefotballen klarsignal til å starte treningskampar og deretter seriespel i juni, men breiddeidretten for vaksne over 20 år ventar framleis på unntak frå avstandsregelen.

Det betyr at dei framleis ikkje kan utføre kontaktstrening. Forbodet har vart i 14 månader. Den einaste endringa for breiddeidretten er at talet på personar som kan trene saman, blir auka til 20 innandørs og 30 utandørs.

– Dette er veldig skuffande og heilt urimeleg. Vi har lagt ned ein formidabel jobb med å organisere trygge rammer i klubbane, seier aktivitets- og utviklingsdirektør Alf Hansen i Norges Fotballforbund i ei pressemelding.

Fryktar uorganisert aktivitet

Han viser til ein rapport som slår fast at det utgjer svært liten smittefare å opne opp for breiddeidretten. Seksjonsdirektøren etterlyser faglege tilbakemeldingar frå styresmaktene.

– Vi har gjentekne gonger gjort forsøk på dialog om dette innhaldet og for å leggje til rette for å komme i gang. Den dialogen har vi ikkje fått, seier Hansen.

NFFs visepresident Ane Skaare-Rekdal fryktar konsekvensane av at breiddeidretten framleis ligg brakk.

– Reaksjonane blant klubbane no vil vere massive, og det skjønner eg veldig godt. Det vil vere umogleg å forstå logikken i dette. Dette kan føre til ein kraftig auke i uorganisert fotball der ein spelar utanfor vår og kontrollen til helsestyresmaktene.

Raja: – Skyt på meg

Elitedirektør Lise Klaveness legg til i pressemeldinga til fotballforbundet at det gjer «direkte vondt» å sjå at vaksne breiddespelarar framleis står på sidelinja.

Kulturminister Abid Raja (V) seier i eit VG-intervju at han forstår frustrasjonen.

– Viss det er sånn at breiddefamilien treng ei skyteskive som ikkje heiter korona eller pandemi, så kan dei halde fram med å skyte på meg. Det er greitt, det har dei gjort i over eitt år. Det har eg tolt, og det skal eg sjølvsagt halde fram med å tole.

Han utdjupar at det òg er jobben hans som idrettsminister å ta imot kjeft.

(©NPK)