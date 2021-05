NFF anslår mogleg boikott-tap til 205 millionar kroner

sport

NFF-styremedlem Jon Mørland teiknar eit mørkt bilete av økonomien dersom det ekstraordinære tinget 20. juni vedtek ein norsk boikott.

– Sport og økonomi heng tett saman i norsk idrett og norsk fotball, sa Mørland fredag.

NFF fekk i mai eit skriv frå Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), og NFF meiner at Fifa der «peiker på ein klar retning» av ein eventuell boikott.

Fotballforbundet har berekna at det blir kjempekutt både for klubb- og landslagsfotball neste år om Noreg hoppar av VM-toget. Desse blir anslåtte til over 200 millionar kroner for neste år.

Dette er nokre av punkta Mørland lista opp:

* Mogleg erstatningsansvar overfor Fifa, Qatar og motstandarar i kvalifiseringa.

* Moglege bøter.

* Mogleg utestenging frå kommande Fifa-turneringar.

* Mogleg bortfall av årleg Fifa-støtte. Den er per i dag 13,5 millionar per år til NFF.

NFF vil leggje fram det alternative budsjettet sitt laurdag denne veka.

