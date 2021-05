Sju tiltalte etter Maradonas død – legen kan få 25 år i fengsel

sport

Maradonas personlege lege Leopoldo Luque er blant dei tiltalte, skriv mellom anna den argentinske avisa La Nación og ESPN.

Dei sju tiltalte har ikkje lov til å forlate landet. Strafferamma for dei tiltalte er mellom 8 og 25 år i fengsel.

Maradona vart berre 60 år gammal. Han døydde 25. november, berre få veker etter at han hadde vore gjennom ein operasjon i hjernen. Inngrepet vart gjort som følgje av ein blodpropp.

Rapport

For tre veker sidan la eit medisinsk ekspertpanel fram eit dokument på 70 sider som fastslår at Maradona fekk utilstrekkeleg medisinsk behandling før han døydde.

Ekspertpanelet konkluderte med at argentinaren «ville hatt ein betre sjanse for å overleve» dersom han hadde fått adekvat behandling ved ein helseinstitusjon.

Legen til Maradona har tidlegare avvist at han er ansvarleg for døden til fotballikonet. Han har òg sagt at det ikkje var grunnlag for å leggje Maradona inn på sjukehus og at den tidlegare fotballstjerna heller ikkje ønskte dette sjølv.

I rapporten heiter det òg at behandlinga som vart gitt hadde «manglar og avvik» og at pasienten vart overlaten til «skjebnen».

Legende

Maradona vert heltedyrka i heimlandet etter mellom anna å ha leidd Argentina til VM-triumf i 1986. Klubbkarrieren hadde han mellom anna i Barcelona og Napoli.

Maradona har ikkje berre hatt det lett i etterkant av karrieren. Han sleit med overvektsproblem, psykiske problem, alkohol- og kokainmisbruk, men fansen gløymde han aldri. Han har fått fleire heidersteikn og ærestitlar.

