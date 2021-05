sport

Canadiaren Corey Conners leier fem slag under par. Hovland og fem andre spelarar noterte tre under i går.

Vêrprognosane tyder på at det kjem til å blåse svært friskt på runde to. Hovland startar spelet først 19.47 norsk tid. Det betyr at han truleg ikkje er i klubbhuset før over midnatt.

Majorturneringa med vel 90 millionar kroner i premiepotten blir avslutta i helga med to rundar.

