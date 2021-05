Triatletane missa i OL-kvalifiseringa i blanda stafett

sport

Gustav Iden gav det eit heilhjarta forsøk på ankeretappen sin i kvalifiseringa i Lisboa, men avstanden opp til dei tre øvste nasjonane vart for stor.

Noreg enda på 4.-plass i det som var siste kvalifiseringssjanse i øvinga føre sommar-OL om drygt to månader.

Dersom Noreg hadde vorte blant dei tre beste, ville det opna ei moglegheit for OL-deltaking, men plassen hadde ikkje vore garantert. Dei fire deltakarane må nemleg vere inne blant dei 140 øvste på verdsrankinga, og per no er berre éin norsk utøvar på kvinnerankinga, Lotte Miller, så høgt rangert.

Miller og Stine Løvseth deltok saman med Iden og Kristian Blummenfelt i kvalifiseringsløpet på fredag, som bestod av 300 meter symjing, 7 kilometer sykling og 1,8 kilometer løping for kvar av deltakarane.

Miller veksla på 7.-plass etter etappen sin, 19 sekund bak leiande Danmark, ifølgje World Triatlons tidsmåling.

Blummenfelt tok inn litt på teten og veksla på 4.-plass, men Løvseth tapte mykje tid på etappen sin. Ho sende Iden ut på sisteetappen på 5.-plass over minuttet bak leiande Sveits.

Noregs ankermann kom seg opp til 4.-plassen, men det heldt ikkje til OL-billett. Belgia vann konkurransen føre Italia og Sveits.

(©NPK)