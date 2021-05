NFF-Klaveness oppgitt over regjeringa: – Vi treng svar i dag

sport

Noregs kvinnelandslag har kampar mot Sverige og Nederland i juni. I tillegg har herrelandslaget landslagssamling som startar fredag. For at heimlege spelarar skal kunne delta ved begge høve, må det ifølgje NFF givast eit unntak frå den norske føresegnene om innreisekarantene.

Forbundsleiinga har sendt ein førespurnad til Kulturdepartementet om å få tilpassa regelverket.

– Men no renn tida ut. Vi treng svar i dag for å få med spelarar frå norske klubbar til samlinga til herrelandslaget fredag. Vi må antakeleg avlyse samlinga til kvinnelandslaget viss vi ikkje får med spelarar frå norske klubbar der, seier Klaveness til NTB.

– Det kjennest vondt og særs ukollegialt å avlyse kampar overfor Sverige og Nederland, to OL-lag, i den viktige førebuingsperioden deira før OL, legg ho til.

Fotballtoppen er oppgitt over det ho opplever som motstand i regjeringa etter at NFF har lagt alle landskampar og kampar i Europa for norske klubbar til utlandet sidan i fjor haust.

– At ikkje spelarar frå norske klubbar skal få representere Noreg no, eitt år ut i pandemien, opplevast fortvilande og unødvendig. Alle konkurrentane våre i Europa har avvikla landslagsfotball sidan i fjor sommar. Det har gått bra, seier ho.

NTB har kontakta Kulturdepartementet med spørsmål om korleis NFF-søknaden om eit tilpassa karanteneopplegg blir vurdert.

