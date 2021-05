Norske skyttarar i bronsekamp i EM

sport

Det vart klart då den norske trioen vart nummer fire i semifinalen tidlegare tysdag.

Romania er motstandar i bronsefinalen. Kampen om gullet står mellom Russland og Slovenia.

Det norske laget var best av alle i kvalifiseringa måndag. 1.882,6 poeng vart fasiten for Hegg Duestad, Stene og Lund då.

I bronsefinalen blir det skote maks 20 enkeltskot med maks 50 sekund skytetid per skot. Samla poengsum per skot for laget blir målt mot samla poengsum for det andre laget. Laget som vinn duellen etter eitt skot, får to poeng.

Ved uavgjort blir poenga delte. Første lag til 16 poeng vinn bronsemedaljen. I semifinalen på tysdag vart det 622,5 poeng – 0,7 poeng for lite å kapre ein plass i gullfinalen.

Noreg tok sølvet i tilsvarande konkurranse under fjorårets EM. Då var Stene, Hegg Duestad og Johanna Reksten på laget.

(©NPK)