Southgate ventar med EM-uttaket – 33 spelarar EM-aktuelle

Bruttotroppen er fylt opp med mellom anna debutantane Ben Godfrey og Ben White og dei skadeforfølgde stjernene Harry Maguire og Jordan Henderson.

Liverpool-back Trent Alexander Arnold er òg med i troppen trass i spekulasjonane om at han vil bli utelaten.

– Eg føler at situasjonen vår er meir komplisert enn for noko anna land akkurat no. Vi har visst ei stund at blant dei 33, har tolv framleis europakampar igjen. Så vi har behov for ekstra spelarar til treningsleiren, seier Southgate om avgjerda.

– Om du legg til eit par skadar følte vi at vi trong meir tid til å ta ei god avgjerd, seier han.

England møter Austerrike og Romania i to treningskampar 2. og 6. juni. Dei opnar EM mot Kroatia 13. juni, medan dei òg skal møte Skottland (18.6) og Tsjekkia (22.6) i gruppespelet. Englands gruppespelkampar blir spelte på Wembley.

Slik ser den engelske bruttotroppen ut:

Målvakter: Dean Henderson (Manchester United), Sam Johnstone (West Bromwich), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Sheffield United).

Forsvarsspelarar: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolverhampton), Ben Godfrey (Everton), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Manchester United), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Brighton & Hove).

Midtbanespelarar: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jordan Henderson (Liverpool), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton).

Spissar: Dominic Calvert-Lewin (Everton), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Aston Villa), Mason Greenwood (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Raheem Sterling (Manchester City), Ollie Watkins (Aston Villa).

