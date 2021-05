Hillsborough-etterlatne reagerer etter frikjenning

sport

Etter ein fire vekers rettssak sa dommar William Davis til juryen i Salford at han er samd med forsvararane til dei tre tiltalte i at framlagde bevis ikkje rettferdiggjer ein fellande dom. Dermed vart saka aldri overlaten til juryen.

To pensjonerte politimenn og ein tidlegare politiadvokat var tiltalt for å ha motarbeidd rettsvesenet.

Blant dei etterlatne var reaksjonane kraftige. Også Liverpools fotballklubb uttrykte i ei fråsegn på nettstaden sin skuffelse over utfallet.

– Vi vil peike på at dei 96 offera, familiane deira, dei overlevande og alle som leid på grunn av Hillsborough-tragedien stadig har vorte svikta i jakta si på rettferd. Vi hyllar alle som har jobba for rettferd. Dei har vorte svikta igjen, skreiv klubben mellom anna.

Endra vitnemål

Politimennene og juristen var skulda for å ha prøvd å bagatellisere ansvaret til politiet for det tragiske utfallet ved å endre vitnemål.

Dommaren sa at utsegnene som vart endra var innhenta for bruk i ei offentleg høyring, ikkje i ein rettsprosess, og at handlingane derfor ikkje vart ramma av lovteksten.

– Vi har dødsattestar der det står at dei 96 døydde på grunn av lovbrot, men enno er ikkje ein einaste person straffa for det, sa Margaret Aspinall til nyheitsbyrået AP. Den 18-årige sonen hennar var blant dei døde.

– I auga mine er dette skammeleg for dette landet, for det britiske rettssystemet, for lova. Eg er fullstendig knust.

Avslutta

Rettsavgjerda avsluttar kampen familiane har kjempa for rettferd etter at 96 menneske vart klemde i hel på ein overfylt ståtribune i samband med FA-cupsemifinalen mellom Liverpool og Nottingham Forest i Sheffield 15. april 1989.

Tragedien vart først klassifisert som ei ulykke, men etter mange års kamp fekk dei etterlatne i 2012 rettsleg avgjerd for at dødsfalla var resultat av handlingane til politiet, og at dei var lovstridige.

Forsøk på å straffeforfølgje dei ansvarlege har ikkje ført fram. I 2019 vart David Duckworth, leiar for politistyrkane på Hillsborough den skjebnesvangre dagen, frikjent for aktlaust drap.

