Kristoff om Tour de France-uttaket: – Har kniven på strupen

sport

Det er i eit intervju med TV 2 at den norske sykkelstjerna luftar eigne tankar rundt uttaket til eitt av dei store høgdepunkta i sesongen.

– Eg har ikkje akkurat levert nokon heidundrande prestasjonar i år. Sjølv om det har betra seg litt i det siste så føler eg at eg har kniven på strupen når det gjeld ein plass på Tour de France-laget, seier Kristoff til kanalen.

UAE-leiinga har tidlegare kommunisert at Kristoff er tiltenkt ein plass i Tour de France-troppen. Samtidig blir hovudmålet til laget å forsvare fjorårssigeren til Tadej Pogacar.

Det gjer at mange av plassane er opptekne og øyremerkte hjelparane til den sterke slovenaren.

– Per i dag er nok ikkje eg inne på laget. Eg vil tippe det er 50 prosent sjanse for at eg får vere med, seier Kristoff.

Han skal i tida som kjem sykle Critérium du Dauphiné. Det blir høve til å aktualisere eige kandidatur.

(©NPK)