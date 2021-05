Nils Einar Aas blir ny generalsekretær i Norges idrettsforbund

sport

Idrettsforbundet stadfestar tilsetjinga av Aas onsdag. Han tiltrer stillinga 15. september.

– Idretten har betydd enormt mykje for meg i oppveksten. Rolla til idretten i samfunnet er utruleg viktig, og eg kan ikkje tenkje meg noko som er meir meiningsfylt enn denne jobben. Eg ser verkeleg fram til å ta fatt på dei oppgåvene som ligg føre oss, seier Aas.

54-åringen frå Oslo har idrettsbakgrunn. Han var aktiv skøyteløpar i ungdommen og fekk med seg to NM-titlar i juniorklassen. På slutten av 80-talet var han òg del av seniorlandslaget der det vart sølv på 1500 m under NM 1989 og bronse på same distanse i 2017.

Frå 2010 til 2014 var han generalsekretær i Noregs Skøyteforbund. Aas er i dag leiar i Aktiv Skøyteklubb og er i tillegg styremedlem i Oslo idrettskrins.

– Vi gler oss til å få Nils Einar Aas om bord i rolla som generalsekretær slik at vi kan styrkje og sikre ei god utvikling av norsk idrett framover. Nils Einar Aas har brei bakgrunn frå idretten og solid erfaring frå næringslivet, og eg er trygg på at idrettsstyret har gjort eit godt val, seier idrettspresident Berit Kjøll.

Aas har eit spesielt hjarte for anleggspolitikken og veit kor viktig gode idrettsanlegg er for å skape gode idrettsmiljø.

– Det blir ikkje aktivitet utan god infrastruktur og idrettsanlegg. Noko eg verkeleg brenn for er å gi alle lik moglegheit til å delta i idretten uavhengig av sosial bakgrunn, tilhøyrsel og økonomi, seier han.

Avtroppande generalsekretær Kvalevåg har vore tilsett i jobben sidan 2017.

(©NPK)