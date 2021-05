Tyske innreisereglar skaper hovudverk føre fotball-EM

sport

På grunn av frykt for import av den indiske virusvarianten har tyske styresmakter innført to vekers karantene for personar busett i Tyskland som kjem frå Storbritannia. Andre reisande frå Storbritannia slepper ikkje inn i Tyskland, og styresmaktene stadfesta onsdag at dette òg gjeld profesjonelle fotballspelarar.

– Dei noverande reglane for innreise frå virusvariantområde gjeld for alle, sa ei talskvinne for styresmaktene til DPA.

Dette kan få store konsekvensar for Tysklands EM-lag, som omfattar seks spelarar frå engelske klubbar, og for avviklinga av EM-kampane. Til dømes skal vinnaren av åttedelsfinalen i London spele EM-kvartfinalen sin i München.

Peikar på kvarandre

München-arrangøren viste spørsmål om dette til Tysklands fotballforbund, som i sin tur viste til Uefa. Det europeiske fotballforbundet melder i ei fråsegn at ein ser på spørsmålet.

– Uefa er i kontakt med DFB og lokale styresmakter. Vi har ikkje meir å melde akkurat no, står det.

Tyskland har sidan søndag klassifisert Storbritannia som «virusvariantområde» på grunn av spreiing av den indiske virusvarianten. Heller ikkje fullvaksinerte slepp karantene, og det er ikkje mogleg å teste seg ut av karantenen.

Desse spelarane frå engelske klubbar er i Tysklands EM-tropp: Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner (alle Chelsea), Bernd Leno (Arsenal), Ilkay Gündogan (Manchester City) og Robin Koch (Leeds).

Jobbar med løysingar

Tyskland skal frå fredag lade opp til EM i ein treningsleir i Austerrike. Også Austerrike innfører restriksjonar på reisande frå Storbritannia frå neste veke.

– Vi er klar over at denne saka er komplisert, og vi jobbar med å finne løysingar, seier Jens Grittner, som er talsmann for Tysklands landslag.

Begge semifinalar og finalen i EM skal spelast på Wembley i London.

