Zlatan bøtelagd for eigarinteresser i spelselskap

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) opplyser at saka har vore oppe i ankeinstansen til forbundet, og at Ibrahimovic har fått ei bot på 50.000 euro for brot på regelen om økonomiske interesser i eit tippeselskap.

Summen svarer snautt til 510.000 kroner etter dagens kurs. Milan får ei bot på halvparten av summen Zlatan sjølv må betale.

Uefa har òg utskrive eit direktiv overfor stjernespissen som ber han å avslutte tilknytinga si til det aktuelle spelselskapet.

Det vart i april kjent at Uefa ville etterforske Zlatan og rolla hans i Bethard. Verken Uefa eller Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) tillèt at spelarar som deltek i turneringane og kampane deira, har finansielle interesser i spelselskap. Zlatan braut visstnok desse reglane då han gjorde landslagscomeback i mars.

