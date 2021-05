Innbytar Molins redda Rosenborg på overtid

sport

Eit langt innkast frå venstreback Adam Andersson to minutt inn i overtida hamna etter kvart hos Kristoffer Zachariassen, men det var innbytaren Molins som fekk æra av å skåre det forløysande 2-1-målet.

Tre poeng var fortent nok, for Rosenborg var nok det beste laget sjølv om dei slett ikkje glitra. I 2. omgang var Rosenborg periodevis svake.

Rosenborg tok oppskriftsmessig leiinga i det 35. minuttet. Eit innkast hamna i føtene på Edvard Tagseth, og den vesle trønderen fann Even Hovlands hovud med eit nydeleg og presist bananinnlegg. Midtstopparen heada ballen ned til venstre for Sandefjord målvakt Jacob Storevik. Markeringa i forsvaret til vertane var langt frå patent.

Rosenborg tok over kampen heilt etter skåringa.

– Vi var ikkje der frå start, men vi tok oss kraftig inn igjen, sa målskårar Even Hovland til Discovery til pause.

Markerte

I 2. omgang tok det ikkje lang tid før laget var like langt.

Kristoffer Normann Hansen starta på benken, men kom inn allereie i det 20. minuttet for ein skadd Franklin Nyenetue. Fem minutt etter pause markerte han seg skikkeleg med nok eit flott langskot. Han fekk god plass på kanten av 16-meteren og skrudde ballen i motsett kryss utanfor rekkjevidda til Rosenborgs landslagsmålvakt André Hansen.

Målet var flott, men ikkje like flott som skotet som gjekk i mål frå 40 meter mot Tromsø i førre kamp. Kristoffer Normann Hansen hadde òg ei god avslutningsmoglegheit fem berre minutt igjen av kampen.

Middels

Rosenborg har vore ujamne i sesongstarten sjølv om dei ligg på 2.-plass etter seks spelte kampar. Det har vorte tre sigrar, to uavgjort og eitt tap. Det har gitt elleve poeng, og det gjer at dei er to poeng bak serieleiar Bodø/Glimt med éin kamp meir spelt.

– Ingen superkamp av oss, men det er herleg med tre poeng. Eg er glad for at eg hjelper laget og gjer berre jobben min, sa matchvinnar Guillermo Molins.

(©NPK)