Qatar innfører nye reglar for å verne arbeidarar frå varmen

Mellom anna blir det obligatorisk for arbeidsgivaren å gi kaldt vatn til arbeidarane sine i arbeidstida, område med skugge til pausar og personleg verneutstyr.

Det blir òg innført årlege helsekontrollar, og ei obligatorisk risikovurdering arbeidsgivar og arbeidarar skal utføre saman.

Qatar er under sterk kritikk for forholda arbeidarane, særleg gjestearbeidarane, lever under i golfstaten. Særleg er forholda for arbeidarane som gjer landet klart til fotball-VM omstridd.

Dei nye reglane som vart offentleggjorde av styresmaktene seint onsdag, seier at det er forbode å arbeide ute i sommarvarmen mellom klokka 10.00 og 15.30. Tidlegare var det forbode frå 11.30 til 15.00.

Det blir òg forbode å arbeide utandørs viss temperaturen blir meir enn 32,1 grader i ein indeks som òg tek omsyn til luftfukt, vind og solstråling.

Forholda til arbeidarane i Qatar har i Noreg utløyst ein debatt om boikott av VM.

