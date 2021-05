Rashford utsett for rasisme etter finaletapet

sport

Rashford hevdar at det kom inn minst 70 rasistiske meldingar på kontoane hans i sosiale medium.

– For dykk som prøver å få meg til å føle meg verre enn eg allereie gjer: Lykke til med det, skreiv Manchester United-profilen på Twitter.

Manchester United opplyste på Twitter at fleire spelarar fekk rasistiske meldingar etter kampen. Dette kjem berre ein månad etter at engelsk fotball tok initiativ til ein boikott av sosiale medium i fire dagar for å få bukt med netthets.

På sitt verste

Rashford spelte heile kampen som enda høgdramatisk der til slutt målvakt David de Gea bomma etter at 21 straffespark hadde gått i mål.

Rashford vart òg utsett for rasisme etter ein kamp mot Arsenal i januar. Den gong sa 23-åringen at det var «menneskja og sosiale medium på sitt verste».

– Ja, eg er ein svart mann og er stolt kvar dag for det. Ingen, eller ein kommentar, vil få meg til å følgje meg annleis. Så beklagar om du er ute etter ein sterk reaksjon, for det får du heilt enkelt ikkje her, sa Rashford.

Deler ikkje hetsen

Natt til torsdag delte Rashford berre éin tweet der ein Twitter-brukar skriv at han fortener det, og at han er forferdeleg. Elles har Rashford ikkje delt nokon av dei rasistiske meldingane. Det har han grunngitt tidlegare:

– Eg deler ikkje skjermdumpar. Det ville vore uansvarleg å gjere, og som du kan førestille deg er det ikkje noko originalt i dei. Eg har nydelege barn i alle fargar som følgjer meg, og dei treng ikkje å lese det. Farge burde berre bli feira, sa han til Sky Sports.

