Ruud møter franskmann i første Roland-Garros-kamp

sport

Det vart klart etter trekkinga på torsdag. Ruud har vunne begge dei to tidlegare kampane sine mot Paire, som er rangert som nummer 40 i verda. Roland-Garros startar søndag.

I timane før trekkinga av hovudtablået drog Ruud frå Mallorca til Paris. Han har ikkje vore på sjarterferie på ferieøya, men trena på Rafael Nadals akademi. Tennislegenda, som har vunne i Paris 13 gonger, trena med Ruud og fleire i oppladinga til grusturneringa.

«Det går fint. Vi har trent tre dager på Mallorca. Er på vei til Paris nå», skriv far og trenar Christian Ruud i ein SMS til NTB torsdag.

Nytt møte med Thiem?

Ruud har vorte slått ut i tredje runde i turneringa to år på rad. I ein av kampane vart det tap mot legenda Roger Federer. I fjor vart det stopp i møtet med Austerrikes verdsfirar Dominic Thiem, og det kan bli ein ny duell mellom dei to om begge tek seg til fjerde runde.

I ein eventuell runde to møter Ruud vinnaren av kampen mellom Kamil Majchrzak (Polen) og Arthur Cazaux (Frankrike). Går det bra for Ruud òg der, kan han få Hubert Hurkacz i tredje runde.

Polakken er nummer 22 på ATP-rankinga, medan Ruud er plassert seks hakk høgare opp.

Blir nemnd blant favorittane

I år har Ruud sett seg eit mål om å komme seg til veke to av Roland-Garros. Då blir spelt fjerde runde, kvartfinalar og dei andre avgjerande kampane. Nadal er favoritt, men også Ruuds namn blir nemnd som kandidatar av mellom anna Eurosport-ekspert Alex Corretja.

Nadal seier sjølv i eit intervju med AFP at ingen er uovervinnelege. Han omtaler Roland-Garros som katedralen i grustennisen, ein stad han har sterke kjensler til.

– I år tapte eg tidleg i Monte Carlo og i Madrid. Eg håpar eg ikkje taper her i Roland-Garros. Alt eg kan gjere er å kjempe, seier Nadal.

Felles for dei to turneringane Nadal nemnar er at Ruud spelte seg til semifinale i begge, noko nordmannen seier gir han sjølvtillit før Roland-Garros.

På eksklusiv liste

– Eg synest eg har vist at eg er der oppe blant grusspelarane, og at eg kan konkurrere mot stort sett alle på grus. Eg har vunne kampar mot gode spelarar. Det gir meg sjølvtillit før Roland-Garros i år, sa Ruud førre veke.

Uttalen kom før han vann ATP 250-turneringa i Genève. Ruud er på den eksklusiv lista over spelarar som er seeda i årets Roland-Garros.

– Det handlar ikkje om kven som er favoritten. Det som betyr noko, er kven som speler best, seier Nadal.

(©NPK)