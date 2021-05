Barcelona-presidenten om framtida til Messi: – Moderat optimistisk

sport

Fredag heldt Laporta sin første pressekonferanse etter at han gjorde comeback som toppsjef i den spanske fotballgiganten.

– Det vil komme på bordet ein ny kontrakt for Messi, men han er ikkje klar enno, sa fotballtoppen.

Han la vidare til at han er moderat optimistisk med tanke på å skulle komme fram til ein Messi-avtale som er «innanfor rekkevidde for klubben og akseptabel for spelaren».

Laporta ville ikkje avsløre storleiken på løna klubben kan tilby argentinaren. Det er likevel godt kjent at Barcelona er tyngt av gjeld. I tillegg har klubben lide store tap under koronapandemien.

– Leo fortener definitivt meir og kan tene meir ein annan stad, men det brennande ønsket hans er å gjere Barcelona stor. Eg er sikker på at han verdset den innsatsen vi legg ned, og eg trur han er motivert og begeistra over prosjektet vi no byggjer, sa presidenten.

Skuffande sesong

Han hevda deretter at pengane ikkje er det viktigaste for Messi, men at det sportslege er det viktigaste.

Kontrakten til Messi går ut i sommar. Kva som skjer etter det, er uklart. I fjor sommar ville argentinaren ut av avtalen med Barcelona, eit ønske som utvikla seg til ein tøff strid med klausul i kontrakten som eit sentralt diskusjonstema.

Det blir òg spekulert i om Ronald Koeman vil halde fram som trenar i Barcelona. Nederlendaren overtok skuta for eitt år sidan og fekk Messi-bråket rett i fanget.

Sesongen enda med tredjeplass i ligaen og exit i åttedelsfinalen i Meisterligaen mot Paris Saint-Germain.

Koeman-samtalar

Fredag opplyste Laporta at han har hatt samtalar med Koeman denne veka. Nederlendaren har eitt år igjen av avtalen sin med klubben. Barcelona-presidenten sa at nye samtalar må gjennomførast før ei endeleg avgjerd blir teken rundt framtida til trenaren.

På spørsmål om han drøymer om å hente Manchester City-manager Pep Guardiola tilbake til klubben, sa Laporta:

– Eg er ikkje her for å snakke om drøymar, men realitetar.

Barcelona-presidenten brukte òg pressekonferansen på fredag til å forsvare avgjerda til klubben om å delta i det havarerte superliga-prosjektet.

