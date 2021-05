Bohinen mot Romøren i Mesternes mester – desse deltek

sport

NRK presenterte fredag deltakarane i den 13. utgåva av sjåarsuksessen.

Dei ti som skal kjempe om sigeren er: Lars Bohinen (fotball), Nils Jakob Hoff (roing), Nadya Khamitskaya Andersen (dans), Ida Njåtun (skøyter), Linn-Kristin Riegelhuth Koren (handball), Bjørn Einar Romøren (hopp), Madelene Rubinstein (judo), Tommy Rustad (bilsport), Øystein Pettersen (langrenn), Anja Hammerseng-Edin (handball).

Innspelinga i Kristiansand og Lillesand startar 12. juni og programmet vil ha premiere på NRK på nyåret 2022.

Det var Aksel Lund Svindal som vann førre sesong. Han overtek no rolla som programleiar etter Dag Erik Pedersen, som har leidd programmet sidan starten i 2009.

Øystein Pettersen var òg deltakar førre sesong, men måtte gi seg i første episode med ein skade. Han får dermed ein ny sjanse.

– Det har jo aldri skjedd før at nokon har returnert til Mesternes mester, men så har heller aldri nokon vore så uheldig så tidleg som Øystein. Det er mange som har ønsket han tilbake. Eg tippar Øystein no er klar for å jage heilt andre rekordar enn den han pådrog seg førre sesong, seier programleiar Lund Svindal.

Mesternes mester er blant dei aller mest sette programma på norsk TV. Førre sesong vart sett av over 1,5 millionar i snitt per episode på TV og nett.

