Lyn-trenar opnar for å trasse tilrådinga til styresmaktene: – Kanskje vi slengjer oss på og gir faen

– Det er ikkje noko særleg å ha mista fire spelarar vi gjerne skulle hatt med denne sesongen, seier Lyn-trenaren til NTB.

Han ramsar opp: Mikkel Tveiten har gått til Skeid, medan August Randers skal spele for Sotra. I tillegg gjekk Trygve Løberg til Kvik Halden på hausten i fjor, og Jacob Hanstad er klar for Kjelsås.

Det er dei harde faktaa for Bent Inge Johnsen. Spelarane har forsvunne for å kunne utvikle seg vidare og spele kampar. Og det får dei ikkje med 3.-divisjonsklubben Lyn.

– 20 stykke får vere i ein russebuss, men 22 spelarar på 7000 kvadratmeter er ikkje lov? Det er heilt ufatteleg, seier Johnsen.

20 månader sidan sist

Hittil er det berre letta på restriksjonane for dei to øvste divisjonane for kvart kjønn. Snart blir det òg seriespel for 2. divisjon for herrane som denne veka fekk lov til å starte opp med treningane igjen.

Men for laga på nivåa under er det tilrådd å ikkje trene med kontakt. Det har vore situasjonen for den vaksne breiddeidretten heilt sidan koronapandemien for alvor ramma Noreg i mars i fjor.

Fotballag på nivå fire og nedover har ikkje spelt seriekampar sidan oktober 2019. Det er snart 20 månader sidan.

Heller ikkje førre veke vart det opna for breiddefotball. Eit slag i trynet, fortel Johnsen.

– Eg hadde trudd at dei kom til å opne, så det var tungt. Det var ein ekstrem nedtur, men det er jo verst for spelarane sjølvsagt.

Fleire trassar

No trassar fleire lag tilrådinga om kontakttrening, og Johnsen forstår dei godt. Sjølv har Lyn har hatt fire økter i veka den siste tida, utan kontakt.

– Kjem de til å gjere noko liknande?

– Det kan hende vi etter kvart slengjer oss på og gir faen. Blir det eit opprop om at alle gir faen, gir vi faen òg. Eg stiller meg 100 prosent bak det om vi ikkje blir nekta av styret.

– Kvifor?

– Det er ingen medisinske grunnlag for å nekte. Vi har ikkje hatt nokon smitteutbrot heller, så det er jo smått utruleg at vi står her no utan å ha fått starte igjen.

Held seg heime

Johnsen sjølv har hatt koronaviruset og har respekt for faren det kan skape.

– Eg hadde hovudverk og vondt i halsen. Eg vart fort sliten. Å bli skikkeleg sjuk unner eg ingen, men dei som er i risikogruppa har vel vorte vaksinerte no. Og føler ein seg dårleg, held ein seg heime. Det skjønar alle no.

– Det er sjølvsagt surt at «storklubben» Lyn, akkurat som Hønefoss, ikkje har fått komme i gang. Klubben har ei lang historie og er ein stor klubb i norsk samanheng. Samtidig har vi byrja å byggje noko nytt, så tidspunktet kunne nesten ikkje vore betre, om ein set det litt på spissen.

