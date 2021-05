Sandvolleyball: Tap for Mol/Sørum i Sotsji

sport

Kampen enda med settsiffera 16–21 og 18–21. Det var dei første tapa til det norske paret sidan 2019 og berre det sjette tapte på 118 kampar. No blir det vinn eller forsvinn for sigersvante Mol og Sørum i neste kamp i Russland.

Dei norske OL-håpa tok to turneringssigrar i Mexico i april.

Trenar Kåre Mol kalla tapet på fredag ein vekkjar som vil trigge Mol og Sørum på vegen vidare mot sommarleikane i Tokyo.

Torsdag innleidde dei turneringa i Sotsji med siger 2–0 over russiske Sjustrov/Gusev. Kampen mot Kantor/Losiak var gruppefinale, så no må laget gå via den såkalla «taparvegen» for å kjempe om ein ny turneringssiger.

Hendrik Mol og Mathias Berntsen tapte den første kampen sin for Cherif/Ahmed frå Qatar med 0–2. Dei møter spanske Herrera/Gavira i kampen om å ta andreplassen i gruppa. Den vil gi avansement og kanskje eit møte med Mol/Sørum seinare fredag.

Neste veke er det ein ny firestjernersturnering i tsjekkiske Ostrava.

