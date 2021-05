Guttormsen forbetra den norske stav-rekorden sin

sport

Guttormsen hadde sjølv den gamle rekorden på 5,80, sett i Tyskland i 2019, skriv bloggen Friidrett1.

5,81 er fjerde beste resultat i verda i år, ifølgje NRK. Guttormsen har trena i USA i ein lengre periode og sette rekorden på eit stemne i Chula Vista, California der også veslebroren hans Simen deltok.

– Eg er kjempefornøgd. Det er nesten to år sidan eg hoppa over 5,80, så å setje personleg rekord var verkeleg gøy. I alle fall no som det er OL om ikkje så lenge, seier Sondre Guttormsen til NRK.

Svensken Armand Duplantis har verdsrekorden i stav på 6,18 meter.

Simen Guttormsen forbetra òg den personlege rekorden sin i California-stemnet. Han kom seg over 5,50 meter.

