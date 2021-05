Ishockey: Storhamar-legenda Smirnov ny Lillehammer-trenar

sport

– Etter spennande samtalar med organisasjonen og Atle så likte eg tankane og ideane til klubben om korleis dei vil utvikle seg. Det er ei bra utfordring for meg, og eg er veldig motivert og klar for å gjere mitt beste for klubben, seier Smirnov til nettsida til klubben.

Smirnov har ikkje hatt jobb sidan han gav seg for AK Bars i den russiske superligaen KHL i 2019. Smirnov vart KHL-meister som assistenttrenar for klubben i 2017-18-sesongen, og var der i tre sesongar frå 2016, skriv GD.

Som spelar var han mellom anna kaptein på det russiske landslaget som vart nummer fire i OL på nettopp Lillehammer i 1994.

At han i mange år har vore tilknytt Storhamar, og no skal trene rival Lillehammer, ser han ikkje på som noko særleg problem. Smirnov spelte ni sesongar for Storhamar og vann fire NM-gull som spelar, og dessutan eitt som trenar.

– Eg tenkjer ikkje noko på det at eg har jobba på Hamar i mange år. I yrket vårt, både som spelarar og som trenarar, er det ein naturleg del av kvardagen å byte klubb. Frå no tenkjer eg berre på Lillehammer ishockeyklubb, og er glad for å vere her, seier han.

