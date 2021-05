Kurtovic klar for ny klubb

sport

Det skriv TV 2. På klubben sine eigne nettsider blir klubbpresident George Caranica sitert på at Kurtovic blir ein viktig spelar og er ein av dei beste i verda i posisjonen sin.

Kurtovic har tidlegare vunne den rumenske ligaen med CSM Bucuresti.

– Eg gler meg til starten på ny sesong. Eg budde i Romania i to år og er glad for å vere tilbake. Den rumenske ligaen er sterk, og Braila har eit lag med gode spelarar og ein god trenar, og eg er stolt over å vere ein del av prosjektet, seier Kurtovic.

Førre sesong var Kurtovic på lån frå Györ til tyrkiske Kastamonu Belediyesi. Sandefjord-jenta har vunne EM, VM og OL med Noreg.

(©NPK)