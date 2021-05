Norsk lagsølv og lagbronse i skyte-EM etter jakkedrama

sport

Simon Kolstad Claussen og Jenny Stene hamna i bronsefinalen i heilmatch-konkurransen i Kroatia og slo der Finland 31–25 på poeng. Det første laget til 31 poeng vann.

Den finske duoen leidde 25–23 då avgjerda nærma seg, men på dei neste skota heldt Claussen og Stene hovudet kaldast. Dermed vart det norsk medalje.

Nokon timar tidlegare hadde likevel duoen enda på den litt sure femteplassen i semifinalen. Bronsefinalen såg då ut til å ha gloppe. Dei fire beste laga skyt om medaljane på øvinga.

Det andre norske laget, Henrik Larsen og Jeanette Hegg Duestad, såg derimot ut til å ha lós på ein medalje. Etter tredjeplassen i semifinalen vart likevel Larsens skyttarjakke underkjent i stivheitskontrollen.

«Lavere temperatur og høy luftfuktighet i dag kan ha påvirket jakkas stivhet. Norge bruker same skytterklær som store deler av dei andre utøverne i EM», skriv Noregs Skytterforbund på Facebook.

Jakketrøbbel

Skyttarforbundet opplyser at Larsen har kontrollert den same jakka to gonger tidlegare i EM, og begge gonger vart ho godkjend. Måndag vart det derimot tommelen ned hos kontrollørane.

Dermed fekk lagkameratane Claussen og Stene plassen i bronsefinalen og tok godt vare på han.

Det er første gongen at det blir arrangert blanda lagkonkurranse i heilmatch i EM-samanheng.

Tidlegare måndag tok Stene, Hegg Duestad og Katrine Lund sølv i lagkonkurransen for kvinner på 50 meter heilmatch. Det skjedde etter at Russland vart for sterke i finalen med siffera 37–47

Noreg hadde vunne kvalifiseringa og var hårfine favorittar føre gullduellen.

God russisk start

I lagkonkurransen i heilmatch blir det skote duellar i stillingane ståande, kneståande og liggjande, og kvar utøvar skyt inntil 15 skot i stillinga si. For russarane deltok Julia Zykova, Polina Khorosjeva og Julia Karimova.

Russarane tok tidleg ei klar føring tidleg i finalen, og dei norske skyttarane klarte aldri å ta igjen forspranget, sjølv om dei nærma seg noko mot slutten. Dermed enda det med sølv, slik det òg gjorde for det norske herrelaget i same øving.

Duestad har tidlegare i meisterskapen teke bronse på same øving individuelt. Dessutan tok Jon-Hermann Hegg gull og nemnde Henrik Larsen sølv i den individuelle konkurransen til mennene.

Austerrike tok bronsemedaljane i lagkonkurransen på måndag med 46-44-siger over Kroatia i duellen om 3.-plassen.

