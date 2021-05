Ruud til andre runde av Roland-Garros etter slitesiger: – Kjende litt på nervane

sport

På grusen i Paris innfridde Ruud forventningane, men ikkje utan kamp frå heimehåpet Paire. Franskmannen opna glitrande og vann det første settet, men derfrå og ut handla det meste om nordmannen.

Ruud vann tre sett på rad etter den svake starten, der det siste og avgjerande kom etter tiebreak. Kampen var over etter litt over tre timars spel.

Då var Paire nærast i tårer, etter å ha vorte heia fram av heimefansen i alle minutta.

– Det var ein veldig tøff kamp mot Benoit (Paire). Han kom ut og viste at han var her for spele bra og faite heile vegen. Han opna med å vinne det første settet der eg hadde nokre settballar sjølv om det ikkje gjekk vegen. I det andre og tredje settet fekk eg tidlege break, der eg klarte å stikke ifrå. Det vart eit veldig tøft fjerde sett som kunne gått begge vegar, summerte Casper Ruud overfor NTB.

Tøffast

Ruud unngjekk ein maratonkamp.

– Eg er veldig fornøgd med at eg klarte å vinne det fjerde settet og unngå at kampen gjekk til fem sett. Det er det tøffaste for fysikken å spele best av fem sett. Eg følte meg klar, så det står ikkje på det. Eg er likevel glad for at eg klarte å vinne i fire sett og snu 0–1 til å vinne 3-1, sa Ruud.

– Eg er glad og fornøgd. Eg kjende litt på nervane etter å ha sett eit litt høgare press på meg. Dette var heimebanen hans, og han var i godt humør og vanskeleg å møte. Det er alltid herleg å komme gjennom første runde i ein Grand Slam, la han til.

I andre runde møte Ruud 25 år gamle Kamil Majchrzak. Polakken, som er nummer 126 på siste ATP-ranking, slo franske Arthur Cazaux 6-4, 2-6, 6-4, 6–4 i første runde.

Snudde fullstendig

I strålande solskin og med over 25 grader i lufta tok Ruud føringa frå første servegame. Han beheldt eigen serve og braut umiddelbart Paire til 2-0, før han beheldt eigen serve til 3–0.

Så skrudde franskmannen om og vann tre game på rad, inkludert eit der han braut Ruud, slik at det stod 3–3. Spelarane heldt så eigen serve til 5–4 til Ruud, før nordmannen hadde to settballar, på serven til Paire.

Dei klarte han ikkje ta vare på, og det skulle vise seg å bli skjebnesvangert.

Paire heldt eigen serve til 5–5 og braut Ruud til 6-5, før franskmannen heldt eigen serve til 7–5 og settsiger. Dermed tok Paire første stikk i kampen.

Ruud-klasse i sett to

I andre sett heldt Paire fram der han slapp i det første – med å bryte Ruud. Umiddelbart gjekk franskmannen opp til 1–0 på Ruuds serve, men nordmannen viste styrke då han med ein gong braut tilbake til 1–1.

Ruud viste musklar og klasse då han seinare braut til 4-2, og deretter braut han òg til 6–2 og settsiger. Dermed stod det 1–1.

Då såg det ut til at noko av lufta hadde gått ut av ballongen til Paire. Ruud braut det første servegamet til franskmannen i det tredje settet til 2–0. Også Paires andre serve vart broten av Ruud, som vann det tredje settet svært komfortabelt 6–1 og gjekk opp i leiinga 2–1 i sett.

Misbrukt breakmoglegheiter og siger

Det stod 3–2 til Paire i det fjerde settet då franskmannen fekk tre breakmoglegheiter på serven til Ruud, men misbrukte alle. Spelarane heldt så eigen serve fram til 6-6, noko som sende settet til tiebreak.

Der var Ruud råsterk og vann 7–4 og kampen 5-7, 6-2, 6-1, 7–6.

Sigeren var den tredje på rad for Snarøya-guten over franske Paire, som er ranka som nummer 40 i verda. Dei møttest òg i Madrid i mai 2019, då Ruud vann 6-1, 6-1, og i Hamburg i september 2020, då Ruud vann 6-4, 2-0, etter at Paire gav seg tidleg i det andre settet.

Før oppgjeret måndag var Ruud storfavoritt på oddsen mot franske Paire.

I fjor kom Ruud til fjerde runde i Roland-Garros-turneringa. Der tapte han for Dominic Thiem. Austerrikaren vart på overraskande vis slått ut av turneringa i første runde søndag.

