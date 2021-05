sport

– Du kjenner Åge. Det er ikkje første gongen han bles ut. Eg har stor respekt for Åge. Eg har vore klubbtrenar sjølv og hadde sikkert brukt nokre av dei same adjektiva, sa Solbakken under ein pressekonferanse måndag.

Hareide uttalte seg søndag kritisk mellom anna om reiseopplegget til Eliteserien-spelarane som skal på samling. Noreg møter Luxembourg (onsdag) og Hellas (søndag) i Malaga.

– Dei kan like godt bli smitta på ein flyplass eller eit fly. Dei burde floge dei direkte ned frå Oslo om dei var viktige for landslaget. Det er ein risiko for spelarane våre, og i tillegg så mistar vi tre dagar med dei i førebuing til ny seriekamp mot Strømsgodset. Eg synest det er heilt hårreisande, sa Hareide ifølgje NRK.

Bra

– I og med at vi ikkje spelar i Noreg, så er dette føretaket eit dundrande underskot for NFF på alle parametrar. I ei ideell verd hadde vi sett opp eit fly, sa Solbakken.

Han har teke ut sju spelarar frå Eliteserien. Landslagssjefen analyserte den norske sesonginnleiinga slik.

– Eg synest det har vore mykje bra. Det eg såg av runden i går (søndag) var meir ujamt. Det trur eg var fordi det var den tredje kampen på seks dagar og at folk var slitne etter den sjette eller sjuande kampen på 21 dagar.

Gras

– Eg synest at særleg graskampane, og dette seier eg ikkje for å provosere, har vore gode. Det er veldig viktig for norsk fotball at vi får fleire grasbanar. Somme av kampane på gras har vist at duellspelet blir annleis. Det blir ein meir internasjonal fasong på det, svarte Solbakken på spørsmål frå NTB.

Han kjem truleg ikkje til å bruke Eliteserien-spelarar i særleg grad mot Luxembourg.

