Truleg karantenehotell for ishockeylandslaget

Det betyr at dersom det ikkje kjem nokon endringar i siste liten, må landslaget på karantenehotell ved framkomst i Noreg tysdag, skriv VG.

– Vi har fått beskjed frå Justisdepartementet om at søknaden vår ikkje blir prioritert. Dei behandlar søknader i den rekkjefølgja dei kjem inn, seier generalsekretær Ottar Eide i ishockeyforbundet til avisa.

Ishockeyforbundet søkte søndag om fritak frå karantenereglane til styresmaktene, men ho rekk ikkje å bli behandla før dei er heime. Det betyr minimum tre dagar på karantenehotell. Etter tre døgn kan ein negativ PCR-test gjere at resten av innreisekarantenen på ti dagar kan fullførast heime.

Regjeringa har gitt unntak på desse reglane berre for idrettsutøvarar som er utanlands i samband med oppkøyring til OL i Tokyo. Ishockeyforbundet meiner det unntaket òg bør gjelde for dei, sidan dei har OL-kvalifisering i august. Eide meiner det òg er urettferdig at dei ikkje har fått unntak, medan fotballandslaget for herrar har fått det til kampane sine som blir spelte i spanske Malaga denne veka.

