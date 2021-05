Zidane: – Klubben hadde ikkje trua på meg lenger

sport

Torsdag førre veke vart det klart at franskmannen er ferdig i som sjef for Real Madrid i den andre perioden sin. I eit ope brev publisert i den spanske avisa AS lettar han på sløret.

– Eg dreg fordi eg føler klubben ikkje har trua på meg lenger slik som eg treng, eller støtta til å byggje noko på medium eller lang sikt, skriv Zidane i brevet til Real Madrid-fansen.

Zidane vart tilsett på nytt i Real Madrid i 2019 med ein kontrakt som gjekk til 2022. Den siste sesongen har ikkje gitt nokon trofé for den elles sigersvanten franskmannen. I ligaen enda Real Madrid på sølvplass etter ein jamn innspurt mot byrival Atlético Madrid. Sistnemnde vart seriemeister. I Meisterligaen vart det semifinaletap mot Chelsea.

Det er første gong på elleve sesongar at Real ikkje vinn ein tittel i løpet av ein sesong.

– Eg skjønar fotball og kjenner krava i ein klubb som Real Madrid. Eg veit at om du ikkje vinn, må du gå, skriv han mellom anna i brevet.

(©NPK)