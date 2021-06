Ødegaard saman med Thorsby mot Luxembourg

sport

Landslagssjef Ståle Solbakken offentleggjorde sitt laguttak på ein pressekonferanse tysdag.

Dette er Noregs lag: Hansen – Jonas Svendsen, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling – Mohamed Elyounoussi, Morten Thorsby, Ødegaard, Jens Petter Hauge – Alexander Sørloth – Erling Braut Haaland.

Om grunngivinga for at Ødegaard blir prøvd saman med Thorsby, sa Solbakken:

– Det er ein tanke vi har leika med lenge. Det er eit passande høve no. Mathias (Normann) er ikkje klar til å spele særleg lenge. Sander (Berge) er ikkje her. Så vi prøver dette no. Eg trur det kan gå veldig bra. Så har han ei vaktbikkje (Thorsby) rundt seg som kan dekkje litt.

Luxembourg slo i mars Irland 1–0 borte i VM-kvalifiseringa. Tre dagar seinare vart det 1-3-tap heime mot Portugal. I den kampen tok Luxembourg leiinga.

I fjor slo Luxembourg Montenegro 1–0 borte i Uefas nasjonsliga. Det er same resultat Noreg fekk med seg i Podgorica i mars.

Luxembourg ligg på 96.-plassen på Fifa-rankinga.

