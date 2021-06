sport

Ødegaard stilte på pressekonferanse i Spania tysdag. Kva som skjer på klubbfronten kom opp umiddelbart.

– Eg har ikkje så mykje å seie om det no. Det er landslagssamling og to viktige kampar. Eg har vore på lån og har kontrakt med Real i nokre år til. Det er det eg held meg til. Utover det har eg ikkje så mykje å melde akkurat no, sa Ødegaard på spørsmål frå NTB.

Han ville ikkje ut med når fristen hans går ut med tanke på ei avklaring.

Trenarskiftet, Zinédine Zidane gav seg nyleg, i Real Madrid kommenterte Ødegaard slik.

– Det kjem ein ny trenar. Det blir spennande å sjå kven som kjem. Så er det alltid trist når folk gir seg. Eg må få takke Zidane for den jobben han har gjort og for det han har hjelpt meg med den tida eg var der, både på andre- og førstelaget. Eg hadde eit godt forhold til han.

Ødegaard pådrog seg ein ankelskade under førre landslagssamling. Den gav han ein pause i mars og april.

Beskjeden frå Ødegaard klar. Han gav seg sjølv ti av ti på kor frisk han er no.

Ødegaard ønskte å bli lånt ut ved nyttårstider og hamna nokre veker seinare i Arsenal. Der spelte han 14 kampar og skåra éin gong i Premier League på snautt fire månader.

Ifølgje Transfermarkt går Ødegaard-avtalen med Real Madrid fram til sommaren 2023.

Noreg møter denne veka Luxembourg (onsdag) og Hellas (søndag). Det er kampar som ikkje inngår i VM-kvalifiseringa.

