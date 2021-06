– Ancelotti toppar ønskelista til Real Madrid

sport

Saka er omtalt i fleire spanske medium tysdag. Cadena SER var først ute. Real Madrid har ikkje uttalt seg om kven som blir neste trenaren til klubben.

Rutinerte Ancelotti skal ifølgje medium ha gått forbi Raul, Antonio Conte og Mauricio Pochettino i rangeringa den siste tida.

Ancelotti trena Real Madrid mellom 2013 og 2015. Det var han som gav ein då 16 år gammal Martin Ødegaard speletid ved å ta ut Cristiano Ronaldo til fordel for nordmannen. Like etter var Ancelotti ferdig i klubben.

Ancelotti er under kontrakt med Everton og har tre sesongar igjen av avtalen. Han må kjøpast ut for store pengar om han skal til Real Madrid. Det melder The Guardian.

(©NPK)