Drillo har snudd om Qatar – støttar ikkje boikott

sport

Drillo reagerer på at han vart plassert på lista til Norsk Supporterallianses (NSA) over personar, lag, parti og andre som støttar ein boikott av VM. Han uttrykte i 2016 støtte til ein boikott, men har sidan endra standpunkt.

– Det har skjedd mykje sidan 2016. Eg har snakka mykje med Sven Mollekleiv (leiar av Qatar-utvalet til Norges Fotballforbund) om dette, og han har ei internasjonal erfaring som knapt nokon i landet har. Sven er veldig tydeleg på at Noreg åleine ikkje kan oppnå mykje med ein boikott, anna enn å lette samvitet til somme menneske her i landet. Boikott åleine er som eit slag i lufta. Det har veldig lita hensikt, og vi taper mykje meir enn vi vinn, seier Drillo til TV 2.

– Eg er ihuga tilhengjar av at vi ikkje skal boikotte, fastslår 79-åringen, som samtidig ikkje lèt Norges Fotballforbund sleppe heilt unna kritikk.

– Det har skjedd positive ting i Qatar som ikkje har skjedd i nabostatane. Til dømes lover mot at arbeidarane kan få passa sine fråtekne og reglar for å styrkje rettane deira. Og så er eg samd i kritikken av NFF, som har vore for sidrumpa og burde stått på meir opp mot Fifa. For det er Fifa som har skulda i dette, som gav meisterskapen til Qatar, seier han.

NSA grunngir plasseringa av Drillo på for boikott-lista med ei fråsegn han gav til magasin til LO, FriFagbevegelse, i 2016. Han er no flytta til lista over boikottmotstandarar.

(©NPK)