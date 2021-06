Jenssen slapp karantene for feilaktig raudt kort

sport

Jenssen vart vist det raude kortet av dommaren Marius Grøtta etter 12 minutt, men det var Kent-Are Antonsen som var syndaren inne i feltet. Episoden gav Sarpsborg straffe, som Ibrahima Kone skåra på.

– Når det gjeld disiplinærutvalets kompetanse i slike saker, kan utvalet behandle tilfelle der det a) finst forveksling eller b) er tildelt kort utan heimel i spelereglane. Det konkrete skjønnet til dommaren skal ikkje kunne overprøvast, står det i ei fråsegn på NFFs nettstad.

– I dette tilfellet innrømmer dommar at det har skjedd ei forveksling mellom Anders Jenssen og Kent-Are Antonsen. Videobilete viser det same. Disiplinærutvalet har derfor bestemt at Jenssen ikkje skal sone karantene for det raude kortet, heiter det i avgjerda.

Sarpsborg vann kampen på Alfheim med 2–0.

