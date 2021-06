Kvitova trekte seg frå Roland-Garros – skadd under intervju

sport

Kvitova, som har to Wimbledon-triumfar på merittlista, melde på Instagram at det ikkje blir fleire kampar på henne i turneringa i Paris. Ho hindra ein matchball på veg mot siger over Greet Minnen søndag.

– Eg fall og skadde ankelen då eg oppfylte medieforpliktingane mine etter kampen, skreiv ho.

– Det var utruleg uflaks. Eg håpar å bli bra i tide til grasbanesesongen.

Måndag trekte verdstoar Naomi Osaka seg frå vidare spel etter at ho vart trua med utestenging om ho ikkje avslutta medieboikotten sin. Ho fekk bot for ikkje å møte til pressekonferanse etter sigeren sin i 1. runde og fekk beskjed om at gjentakingar kunne medføre diskvalifikasjon.

Osaka seier at ho slit med sosial angst og at medieforpliktingane har gått ut over den psykiske helsa hennar. Ho sa at ho no tek ein pause frå turneringsspel.

Kvitova var semifinalist i Roland-Garros så seint som i fjor.

(©NPK)