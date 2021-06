Ny alvorleg kneskade for Aalesund-spelar

sport

Det stadfestar sunnmørsklubben på nettsidene sine tysdag.

Spissen Agdestein mista heile 2020-sesongen som følgje av ein korsbandskade. No er han ramma av same type skade igjen.

– Torbjørn har jobba knallhardt det siste året for å komme tilbake så sterkt som mogleg, og så hurtig som mogleg, frå skaden han pådrog seg for eitt år sidan, seier sportsleg leiar Bjørn Erik Melland.

– Han har trena for fullt med laget over lang tid, og vore ein viktig bidragsytar. Det gjer så vondt for oss alle at dette skjer no, og aller verst er det sjølvsagt for Torbjørn sjølv, legg han til.

Agdestein må no førebu seg på ein ny operasjon og ein lengre opptreningsperiode.

