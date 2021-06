Ranheim-styret har snudd – skal ta opp Qatar-spørsmålet på nytt

sport

Ranheim skriv på eiga nettside at rapporten, som konkluderer med at boikott ikkje er det mest effektive verkemiddelet, verkar grundig, nyansert og basert på dialog med relevante fagmiljø i Noreg og internasjonalt.

Styret i klubben har derfor endra syn i saka.

15. juni vil derfor klubben halde eit ekstraordinært årsmøte der medlemmene vil bli bedne om å vurdere standpunktet klubben har til boikott, på nytt. Det er fem dagar før det ekstraordinære fotballtinget der saka skal stemmast over og avgjerast.

Klubben skriv òg at eit argument er at Noreg kan bli ståande åleine internasjonalt i saka, og at det vil gi liten effekt. Det blir òg lagt til at tolv av dei fjorten medlemmene i utvalet støttar konklusjonen i rapporten.

(©NPK)