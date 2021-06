Thomas Rekdal til Stuttgart

sport

Stuttgart skriv på nettsidene sine at 20-åringen har skrive under ein toårskontrakt og at han i første omgang er tiltenkt ein plass på U21-laget til klubben.

Midtbanespelaren har vore i Mainz sidan 2019.

Thomas Rekdal er son av den tidlegare toppspelaren Sindre Rekdal. Meir kjende Kjetil Rekdal er onkel til den nye Stuttgart-spelaren.

20-åringen spelte for Fredrikstad før han bytte til tysk fotball og har ei rekkje aldersbestemde landskampar for Noreg. Han var mellom anna kaptein på U19-landslaget, og NRK skriv at han nyleg vart teken ut på U21-landslaget.

