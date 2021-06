Ødegaard om nei til breiddeaktivitet: – Feil

sport

Regjeringas gjenopningsplan legg opp til at breiddeidretten kan starte trening med kontakt frå andre halvdel av juni.

– Eg har stor respekt for den jobben dei (styresmakter og politikarar) gjer, at det er ein vanskeleg jobb og mange val som må takast. Så er det nokon ting, til dømes breiddefotballen, som eg synest er feil, sa Ødegaard under ein pressekonferanse i Marbella tysdag.

– Det er forska på dette. Når ein høyrer om og ser konsekvensane av å ta frå så mange menneske den gleda og aktiviteten i kvardagen, så tenkjer eg at det er mykje dummare enn å la folk få spele fotball når det er så liten sjanse for å bli smitta, la han til.

Ødegaard peika på forsking og erfaringar frå andre land enn Noreg for å underbyggje argumenta sine.

