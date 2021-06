Brasiliansk back blir henta til Barcelona

sport

Tre klubbar var involverte i avtalen då Emerson vart henta til spansk fotball i januar 2019. Barcelona og Real Betis delte på overgangsutgiftene som skulle betalast til Atlético Mineiro.

Då overgangen vart stadfesta vart det kommunisert ut at Emerson skulle spele for Real Betis i to og eit halvt år. Opphaldet skulle gi forsvarsspelaren moglegheita til å tilpasse seg spansk fotball.

Samtidig sikra Barcelona seg ei moglegheit til å hente brasilianaren. Den har klubben no nytta seg av.

Den katalanske storklubben betaler visstnok ni millionar euro, tilsvarande rundt 100 millionar kroner, for backen.

Emerson er del av Brasils tropp til dei kommande VM-kvalifiseringskampane. Deretter ventar truleg Copa America.

Forsvarsprofilen er den tredje signeringa til Barcelona på kort tid. Sergio Agüero og Erik Garcia har nyleg slutta seg til klubben.

(©NPK)